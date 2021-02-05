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Küresel pik demir piyasası netlik arayışında

ABD’ye yapılan son Brezilya çıkışlı pik demir bağlantıları sonucu, küresel pik demir piyasası BDT’li tedarikçileri daha yakından izlemeye başladı.

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