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< Hurda ve Hammadde

Küresel hurda piyasasına bakış: Uluslararası hurda piyasasındaki artış kesintisiz sürüyor

Geçtiğimiz hafta, uluslararası hurda piyasasında yükseliş trendi ara vermeden devam etti.

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