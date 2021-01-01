﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Güney Kore’de Rusya ve Japonya çıkışlı hurda alımları canlı, fiyatlar tekrar yükseldi

Güney Koreli çelik üreticileri ithal hurda alım fiyatlarını yükselmeye devam etti ve Rusya ile Japonya’dan bağlantılar ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.