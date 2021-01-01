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Bangladeş’te ithal hurda fiyatları küresel piyasadaki eğilimi takip ederek yükselmeye devam ediyor

Bangladeş’te ithal hurda fiyatları, küresel piyasada devam eden yükseliş nedeniyle hız kesmeden artmaya devam etti. Özellikle ...

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