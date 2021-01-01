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< Hurda ve Hammadde

ABD hurda piyasasına yönelik beklentiler genel olarak “net değil” ama düşüş beklenmiyor

ABD’de Ekim ayı hurda fiyatları hemen hemen bir haftadır belli ve artık piyasa oyuncularının çoğu iki hafta sonrasında başlayacak ...

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