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< Hurda ve Hammadde

Tayvan’da hurda fiyatları sertçe yükseldi, alıcılar hala ABD çıkışlı kargolara odaklanıyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Tayvanlı hurda alıcıları da global piyasadaki fiyat artışlarından etkilendi. Japonya ...

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