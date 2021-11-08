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< Hurda ve Hammadde

Hint NMDC Kasım teslimli demir cevheri fiyatlarını değiştirmedi

NMDC Limited, Kasım ayı teslimatlı parça cevher ve toz cevher fiyatlarını değiştirmediğini duyurdu.

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