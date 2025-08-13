NMDC Limited’ın konsolide net kârı 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde yükseldi

Hindistan’da devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited’ın konsolide net kârı 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) yıllık %0,06 artışla 19,67 milyar INR (224,46 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam satış geliri yıllık %22 artışla 70,38 milyar INR (803,29 milyon $) seviyesine yükseldi.

İlk çeyrekte NMDC Limited’in demir cevheri üretimi yıllık %30 artışla 11,99 milyon mt, toplam satışları ise yıllık %14 artışla 11,52 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.