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< Hurda ve Hammadde

Hint NMDC Limited parça cevher ve toz cevher fiyatlarını düşürdü

NMDC Limited, Temmuz ayı teslimatlı parça cevher ve toz cevher fiyatlarını 200 INR/mt (2,68$/mt) düşürdüğünü duyurdu.

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