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< Hurda ve Hammadde

Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları bağlantıların desteğiyle yükselişte

30 Temmuz tarihinde sona eren haftada, Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü teklifleri talep nedeniyle yükselirken, arz, ...

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