Hint JSW Steel ve Japon JFE Avustralya’daki kömür madenine ortaklaşa teklif verecek

Salı, 30 Nisan 2024 14:27:19 (GMT+3) | Kalküta

Basında çıkan haberlere göre Hint çelik üreticisi JSW Steel ve Japon çelik üreticisi JFE Steel, Avustralya merkezli Whitehaven Coal’a ait kömür madeninden hisse satın almak üzere bir araya geldi.

Kaynaklar, Avustralyalı şirketin tek bir tarafa %20 hisse devretmek yerine %30’a varan hisseyi iki alıcıya satmak istediğini ifade etti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere bu yılın Şubat ayında JSW Steel’in, 1 milyar $ karşılığında Queensland’de yer alan Blackwater kömür madeninden %20 hisse satın alacağı duyulmuştu.

Ayrıca söz konusu şirketler, yakın zaman önce silisli sac üretmek amacıyla JSW-JFE Electrical Steel Private Limited adında yeni bir ortak girişim kurduklarını da duyurmuştu.

JSW Steel, 2030 yılına kadar çelik üretim kapasitesini yıllık 50 milyon mt’a çıkarmayı planlıyor ve devralımlar aracılığıyla hammadde arzını sağlamak istiyor.