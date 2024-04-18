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Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2023-24 mali yılında %10 yükseldi

Perşembe, 18 Nisan 2024 13:46:58 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2023-24 mali yılında yıllık %10,24 artarak 64,93 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Mart ayında toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının bir önceki ay kaydedilen 4,82 milyon mt’a kıyasla 5,57 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre söz konusu mali yılda tüm limanlardan gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere yıllık %32,68 artışla 61,03 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Demir Cevheri Koklaşabilir Taş Kömürü Pelet Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası İth/ihr İstatistikleri 

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