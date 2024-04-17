Çin’in kok üretimi Ocak-Mart döneminde %0,5 düştü

Çarşamba, 17 Nisan 2024 10:06:02 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin kok üretimi bu yılın Ocak-Mart döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla %0,5 düşüşle 119,89 milyon mt oldu.

Bahsi geçen dönemde Çin’in ham kömür üretimi geçen yıla kıyasla %4,1 düşerek 1,11 milyar mt olurken Çin yılın ilk üç ayında yıllık %13,9 artışla 120 milyon mt kömür ithal etti.

Ülke yalnızca Mart ayında yıllık %6 düşüşle 39,37 milyon mt kok üretirken ham kömür üretimi yıllık %4,2 düşüşle 399,33 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aynı ayda Çin’in kömür ithalatı yıllık %0,5 artışla 41,38 milyon mt seviyesinde kaydedildi.