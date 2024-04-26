Hindistan Moğolistan’dan kömür ithalatı için devlete bağlı şirketlerle konsorsiyum kurabilir

Cuma, 26 Nisan 2024 14:34:01 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, Moğolistan’da anahtar teslim projeler hayata geçirmenin yanı sıra Hint çelik üreticilerine koklaşabilir taş kömürü ithal etmeye yönelik gerekli lojistik ve altyapı projeleri inşa etmek amacıyla devlete bağlı kömür madencileri, demir yolu üreticileri, altyapı ve mühendislik hizmetleri şirketlerinden oluşan bir konsorsiyum kurma seçeneğini değerlendiriyor.

Kaynaklar, Moğolistan’ın geçtiğimiz yıl koklaşabilir taş kömürü sevkiyatına yönelik fırsatların araştırılması için Hindistan Çelik Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerin ardından bu kararın alındığını söyledi.

Bununla birlikte Hindistan ve Moğolistan ortaklığıyla kurulan bir çalışma grubunun konsorsiyum seçeneğini ele aldığı ifade edildi. Çalışma grubu, Moğolistan’ın denize kıyısı olmadığı için Hindistan’a kömür sevkiyatlarının Rusya ile Çin’deki demir yolları ve limanlar üzerinden yapılması gerekeceğini aktardı.

Ayrıca Hindistan ve Rusya’nın, 10.500 km uzunluğundaki Vladivostok-Chennai nakliye rotasını faaliyete geçirmeye çalıştığı ancak Moğolistan’dan kömür sevkiyatı için bu rotanın kullanılması halinde uygun lojistik ve altyapının inşa edilmesinin gerekeceği de dile getirildi.

Hint çelik üreticileri, koklaşabilir taş kömürü ihtiyacının %80-90 için Avustralya, ABD ve Rusya gibi dış rotalara bağımlı durumda.