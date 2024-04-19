Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı Mart ayında aylık %0,1 arttı

Cuma, 19 Nisan 2024 11:19:54 (GMT+3) | İstanbul

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre, Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı bu yılın Mart ayında aylık %0,1 artış ve yıllık neredeyse yatay seyrederek 16,19 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %13,7 düşüşle 4,53 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %1,6 artışla 3,41 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %2,2 düşüşle 2,62 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %14,8 artışla 5,60 milyon mt oldu.

Mart ayında Gladstone’dan Japonya’ya yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %39,8’ini, Çin 24,6’sını, Hindistan %15,9’unu ve Güney Kore %7,4’ünü oluşturdu.

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Mart döneminde 47,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi.