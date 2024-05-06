Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan ayında %13 arttı

Pazartesi, 06 Mayıs 2024 14:46:11 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Nisan ayında yıllık %13,07 artarak 5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Mart ayında toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaklaşık 5,57 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

IPA verilerine göre söz konusu ayda tüm limanlardan gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere yıllık %32,32 düşüşle 3,26 mt seviyesinde kaydedildi.