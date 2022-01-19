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< Hurda ve Hammadde

Bu hafta Türkiye’de deep sea hurda fiyatları sabit

Geçtiğimiz hafta kaydedilen hızlı alımların ardından bu hafta Türk üreticilerle deep sea hurda satıcılarının fiyat fikirleri ...

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