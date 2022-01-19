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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’nin short sea hurda alımları için fiyat aralığı genişledi

Türkiye ithal hurda piyasası alıcı ve satıcıların birinci kalite deep sea hurda için pazarlık yapmaları fakat bir fiyat ...

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