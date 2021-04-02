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BDT çıkışlı pik demir fiyatları yükselişte, tedarikçiler distribütörlere küçük tonajlı satış yapmaya odaklandı

BDT’li pik demir üreticileri, fiyatlarını yüksek seviyelerde tutmak için distribütörlere yaptıkları küçük tonajlı satışlara odaklanmaya devam etti.

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