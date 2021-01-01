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< Hurda ve Hammadde

ABD çıkışlı ikinci bağlantı Türkiye’de hurda fiyatlarını yukarı çekti

Bugün açıklanan ilk bağlantının ardından, daha yüksek seviyelerden ABD çıkışlı bir başka bağlantı daha duyuldu.

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