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< Hurda ve Hammadde

ABD çıkışlı hurda fiyatları 4$/mt düşerek 471$/mt CFR’a indi

Türkiye’de yapıldığı duyulan yeni ABD çıkışlı hurda bağlantısıyla deep sea hurda fiyatlarının aşağı yönlü seyrini sürdürdüğü gözleniyor.

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