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Türkiye’de kaynaklı boru fiyatları yükselen üretim maliyetlerinden dolayı artacak

Türkiye kaynaklı boru piyasasında ticaret, ciddi stok alımların yapıldığı dönemin ardından yavaşladı.

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