Yükselen Çelik 2026’nın birinci çeyreğinde kâr elde etti

Yükselen Çelik, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, 2025 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 249,99 milyon TL net zarara kıyasla 70,09 milyon TL net kâr elde etti. Birinci çeyrekte Yükselen Çelik, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 290,53 milyon TL faaliyet zararına kıyasla 72,84 milyon TL faaliyet kârı bildirirken, satış geliri de yıllık %22,8 artışla 424,27 milyon TL seviyesine yükseldi.

Şirket, uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırmak ve ihracat gelirlerini büyütmek amacıyla yurt dışı iştirak faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Açıklamada sektörel risklere de dikkat çekildi. Çelik fiyatlarında yaşanabilecek ani dalgalanmaların stok değerleri ve kârlılık üzerinde baskı yaratabileceği ifade edildi. Ayrıca sektörün yüksek oranda ithal girdiye bağlı olması nedeniyle döviz kurlarındaki hareketlerin maliyetler üzerinde doğrudan etkili olduğu belirtildi.