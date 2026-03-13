 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Erciyas...

Erciyas Çelik Boru 2025’te net zarar kaydetti, 90’dan fazla ülkeye ihracat yaptı

Cuma, 13 Mart 2026 12:13:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. 2025 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Erciyas bir önceki yıl kaydedilen 88,57 milyon TL net kâra kıyasla 512,82 milyon TL net zarar kaydetti. Şirketin satış gelirleri 2024 yılında kaydedilen 7,25 milyar TL’ye kıyasla %2,4 düşüşle 7,07 milyar TL olurken, söz konusu dönemde Erciyas 2024 yılında kaydedilen 522,16 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 227,94 milyon TL faaliyet zararı elde etti.

Erciyas Çelik Boru, üretiminin önemli bir kısmını uluslararası projelere yönelik gerçekleştirirken, 2025 yılında 90’dan fazla ülkeye ihracat yaptığını bildirdi.

Şirket, küresel enerji dönüşümü, hidrojen altyapısı ve yeni boru hattı yatırımlarının önümüzdeki dönemde sektör açısından önemli fırsatlar yaratacağını belirterek Erciyas Çelik Boru’nun bu alanlarda büyümeyi hedeflediğini ifade etti.


Etiketler: Türkiye Avrupa Mali Sonuçlar Erciyas Boru  

Benzer Haber ve Analizler

Erciyas Çelik Boru 2025’in ilk yarısında net zarar kaydetti

20 Ağu | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru birinci çeyrekte net zarar kaydetti

14 May | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru’nun net kârı Ocak-Eylül döneminde yükseldi

18 Kas | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru’nun net kârı ilk yarıda düşüş kaydetti

21 Ağu | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru’nun satış geliri ilk çeyrekte %4,4 yükseldi

15 May | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru’nun satış gelirleri 2023’te %134,8 arttı

13 Mar | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru’nun satış geliri Ocak-Eylül döneminde yaklaşık 2,6 kat arttı

10 Kas | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru’nun satış gelirleri 2022’de artış gösterdi

14 Mar | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru’nun net kârı ve satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde arttı

11 Kas | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru’nun satış gelirleri ilk yarıda arttı, fiyatların yükselmesi bekleniyor

19 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis