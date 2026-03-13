Erciyas Çelik Boru 2025’te net zarar kaydetti, 90’dan fazla ülkeye ihracat yaptı

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. 2025 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Erciyas bir önceki yıl kaydedilen 88,57 milyon TL net kâra kıyasla 512,82 milyon TL net zarar kaydetti. Şirketin satış gelirleri 2024 yılında kaydedilen 7,25 milyar TL’ye kıyasla %2,4 düşüşle 7,07 milyar TL olurken, söz konusu dönemde Erciyas 2024 yılında kaydedilen 522,16 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 227,94 milyon TL faaliyet zararı elde etti.

Erciyas Çelik Boru, üretiminin önemli bir kısmını uluslararası projelere yönelik gerçekleştirirken, 2025 yılında 90’dan fazla ülkeye ihracat yaptığını bildirdi.

Şirket, küresel enerji dönüşümü, hidrojen altyapısı ve yeni boru hattı yatırımlarının önümüzdeki dönemde sektör açısından önemli fırsatlar yaratacağını belirterek Erciyas Çelik Boru’nun bu alanlarda büyümeyi hedeflediğini ifade etti.