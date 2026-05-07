 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çemtaş...

Çemtaş Çelik arazi tipi GES yatırımı için CW Enerji ile sözleşme imzaladı

Perşembe, 07 Mayıs 2026 10:46:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş), Mardin’in Derik ilçesinde gerçekleştireceği arazi tipi güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı kapsamında güneş enerjisi ekipmanı tedarikçisi CW Enerji ile arazi bedeli dahil olmak üzere KDV hariç 32,49 milyon $ tutarında bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Projenin 2026 yılı dördüncü çeyreğinin sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yatırımın enerji maliyetlerini azaltma ve sürdürülebilir üretim hedeflerini destekleme amacı taşıdığı belirtildi. Açıklamaya göre mevcut GES tesisleri ile bu yeni yatırım sayesinde şirketin mevcut elektrik tüketiminin yaklaşık olarak tamamının karşılanacağı öngörülüyor.

Yenilenebilir enerji yatırımları hız kazanıyor

Çemtaş’ın gerçekleştireceği arazi tipi GES yatırımının, şirketin elektrik tüketiminin önemli bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamasına katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edildi.

Son dönemde artan enerji maliyetleri nedeniyle sanayi şirketlerinin güneş enerjisi yatırımlarına yöneldiği görülürken, çelik sektöründe de benzer yatırımların hız kazandığı dikkat çekiyor.

Enerji maliyetlerine karşı stratejik adım

Enerji giderlerinin çelik üretim maliyetleri içerisindeki yüksek payı nedeniyle güneş enerjisi yatırımlarının sektör açısından stratejik önem taşıdığı belirtiliyor.

Çemtaş’ın CW Enerji ile yaptığı anlaşmanın da bu kapsamda enerji maliyetlerinin kontrol altına alınması ve rekabet gücünün artırılması açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Üretim Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Girişim Elektrik, Erdemir ve İsdemir için GES projelerine imza atacak

08 Nis | Çelik Haberler

İsdemir Kütahya’da güneş enerjisi santrali kuracak

04 Ara | Çelik Haberler

Tosçelik Şanlıurfa’da güneş enerjisi santrali kuracak

23 Eki | Çelik Haberler

Tosyalı çelik üretiminde karbon salımını 650 kg’a indirdi, 500 kg’ın altı hedefleniyor

14 Eki | Çelik Haberler

Tosyalı Diyarbakır’da kuracağı güneş enerjisi santrali için onay aldı

17 Eyl | Çelik Haberler

Honda Türkiye yeni motosiklet fabrikası kuracak

05 Ağu | Çelik Haberler

Kardemir ikinci vakum tesisi yatırımını tamamladı

30 Haz | Çelik Haberler

Diler Çelik Konya’da kuracağı güneş enerjisi santrali için onay bekliyor

11 Mar | Çelik Haberler

Tosyalı Diyarbakır’da kuracağı güneş enerjisi santrali için onay bekliyor

19 Şub | Çelik Haberler

Tosyalı Osmaniye’de kuracağı güneş enerjisi santrali için onay aldı

29 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis