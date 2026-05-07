Çemtaş Çelik arazi tipi GES yatırımı için CW Enerji ile sözleşme imzaladı

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş), Mardin’in Derik ilçesinde gerçekleştireceği arazi tipi güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı kapsamında güneş enerjisi ekipmanı tedarikçisi CW Enerji ile arazi bedeli dahil olmak üzere KDV hariç 32,49 milyon $ tutarında bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Projenin 2026 yılı dördüncü çeyreğinin sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yatırımın enerji maliyetlerini azaltma ve sürdürülebilir üretim hedeflerini destekleme amacı taşıdığı belirtildi. Açıklamaya göre mevcut GES tesisleri ile bu yeni yatırım sayesinde şirketin mevcut elektrik tüketiminin yaklaşık olarak tamamının karşılanacağı öngörülüyor.

Yenilenebilir enerji yatırımları hız kazanıyor

Çemtaş’ın gerçekleştireceği arazi tipi GES yatırımının, şirketin elektrik tüketiminin önemli bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamasına katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edildi.

Son dönemde artan enerji maliyetleri nedeniyle sanayi şirketlerinin güneş enerjisi yatırımlarına yöneldiği görülürken, çelik sektöründe de benzer yatırımların hız kazandığı dikkat çekiyor.

Enerji maliyetlerine karşı stratejik adım

Enerji giderlerinin çelik üretim maliyetleri içerisindeki yüksek payı nedeniyle güneş enerjisi yatırımlarının sektör açısından stratejik önem taşıdığı belirtiliyor.

Çemtaş’ın CW Enerji ile yaptığı anlaşmanın da bu kapsamda enerji maliyetlerinin kontrol altına alınması ve rekabet gücünün artırılması açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.