 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Girişim...

Girişim Elektrik, Erdemir ve İsdemir için GES projelerine imza atacak

Çarşamba, 08 Nisan 2026 15:30:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş., OYAK’ın bağlı kuruluşu OYAK Yenilenebilir Enerji A.Ş. (OYEN) ile yeni bir iş ilişkisine imza attığını açıkladı.

Açıklamaya göre anlaşma, OYAK bünyesindeki çelik üreticileri Erdemir ve İsdemir için Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hayata geçirilmesi planlanan güneş enerjisi santrali projelerini kapsıyor.

15 yıllık ESCO modeli kapsamında

Söz konusu anlaşmanın, Yap-Devret-İşlet (ESCO) modeli çerçevesinde 15 yıllık bir dönemi kapsadığı belirtildi.

Projelerin toplam kurulu gücü 357,9 MWp DC seviyesinde olacak. Bunun 186,5 MWp’lik kısmı İsdemir, 171,4 MWp’lik kısmı ise Erdemir projelerine ait olacak. Toplam AC kurulu gücün ise 260 MWac seviyesinde yer alacağı öngörülüyor.

Yıllık 707 GWh elektrik üretimi hedefleniyor

Kurulacak santrallerin yıllık toplam elektrik üretiminin yaklaşık 707 GWh olması bekleniyor. Bunun yaklaşık 370,93 GWh’lik kısmının İsdemir, 336,07 GWh’lik kısmının ise Erdemir kurulacak santralden sağlanacağı ifade edildi.

Anlaşma kapsamındaki projelerin toplam yatırım bedelinin KDV hariç 205 milyon $ (9,16 milyar TL) olduğu açıklandı. Şirketin bu projelerden yıllık yaklaşık 55 milyon $ gelir elde edeceği tahmin ediliyor.

Enerji maliyetleri ve sürdürülebilirlik hedefleri öne çıkıyor

Projelerin, Erdemir ve İsdemir’in enerji maliyetlerini optimize etmesinin yanı sıra yenilenebilir enerji kullanımını artırarak sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.


Benzer Haber ve Analizler

Erdemir ve İsdemir’in güneş enerjisi santrallerine yönelik ÇED süreçleri başladı

21 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’de inşaat demiri fiyatları sert artışların ardından gevşeme sinyali veriyor

08 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 8 Nisan, 2026

08 Nis | Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı kütük fiyatları yüksek seviyelerde kaldı, alıcıların direnci ve güçlü iç piyasa nedeniyle satış ...

08 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Suudi Arabistan’da perakende inşaat demiri fiyatları Hadeed’in artışları ve yüksek maliyetlerle Nisan’da yukarı yönlü

08 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Körfez sıcak rulo sac piyasası durgun kaldı, Çin çıkışlı teklif sayısı artıyor

08 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Serdar Başoğlu: Küresel arz fazlası ve korumacılık çelik sektörünün yeni dengesini belirliyor

08 Nis | Çelik Haberler

Hindistan’da ithal hurda fiyatları yüksek, yerel arz sıkıntısını aşmak için küçük tonajlı alımlar yapıldı

08 Nis | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları talebin kademeli olarak iyileşmesiyle sınırlı aralıkta dalgalandı

08 Nis | Hurda ve Hammadde

Pakistan’da ithal hurda fiyatları arz sıkıntısı ve navlundaki artışın etkisiyle daha da yükseldi

08 Nis | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis