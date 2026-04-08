Girişim Elektrik, Erdemir ve İsdemir için GES projelerine imza atacak

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş., OYAK’ın bağlı kuruluşu OYAK Yenilenebilir Enerji A.Ş. (OYEN) ile yeni bir iş ilişkisine imza attığını açıkladı.

Açıklamaya göre anlaşma, OYAK bünyesindeki çelik üreticileri Erdemir ve İsdemir için Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hayata geçirilmesi planlanan güneş enerjisi santrali projelerini kapsıyor.

15 yıllık ESCO modeli kapsamında

Söz konusu anlaşmanın, Yap-Devret-İşlet (ESCO) modeli çerçevesinde 15 yıllık bir dönemi kapsadığı belirtildi.

Projelerin toplam kurulu gücü 357,9 MWp DC seviyesinde olacak. Bunun 186,5 MWp’lik kısmı İsdemir, 171,4 MWp’lik kısmı ise Erdemir projelerine ait olacak. Toplam AC kurulu gücün ise 260 MWac seviyesinde yer alacağı öngörülüyor.

Yıllık 707 GWh elektrik üretimi hedefleniyor

Kurulacak santrallerin yıllık toplam elektrik üretiminin yaklaşık 707 GWh olması bekleniyor. Bunun yaklaşık 370,93 GWh’lik kısmının İsdemir, 336,07 GWh’lik kısmının ise Erdemir kurulacak santralden sağlanacağı ifade edildi.

Anlaşma kapsamındaki projelerin toplam yatırım bedelinin KDV hariç 205 milyon $ (9,16 milyar TL) olduğu açıklandı. Şirketin bu projelerden yıllık yaklaşık 55 milyon $ gelir elde edeceği tahmin ediliyor.

Enerji maliyetleri ve sürdürülebilirlik hedefleri öne çıkıyor

Projelerin, Erdemir ve İsdemir’in enerji maliyetlerini optimize etmesinin yanı sıra yenilenebilir enerji kullanımını artırarak sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.