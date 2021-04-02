﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Yatırımcılar iflas koruması altında olan Brezilyalı demir cevheri şirketine yardım edecek

Cuma, 02 Nisan 2021 12:02:13 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Rubican Capital Partners ve China Development Integration Limited, Brezilyalı demir cevheri şirketi MMX’e yardım etmek adına şirketle ve şirketin iki bağlı kuruluşu MMX Sudeste ve MMX Corumbá Mineração ile bir anlaşma imzaladı.

Söz konusu anlaşmaya göre MMX tahvil çıkaracak, yatırımcılar ise 50 milyon $ değerinde tahvil satın alacak.

Yatırımcılar ayrıca sermayenin nereye harcanacağına da karar verecek.

MMX ve MMX Corumbá, elde ettiği geliri borçlarını ödemek veya Bom Sucesso demir cevheri madenini geliştirmek için kullanabilir.

Yatırımcılarla yapılan söz konusu anlaşmanın amacı, MMX’in demir cevheri faaliyetlerine dönmesine yardımcı olmak.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

02  Nis

Vale 75 barajının sağlamlık sertifikası olduğunu açıkladı
22  Mar

IABr: Çelik arzının sınırlı olduğuna dair haberler “asılsızdır”
18  Mar

Vale, Vargem Grande madenindeki atık barajı filtreleme sistemini devreye soktu
15  Mar

RHI Magnesita’nın gelirleri ve vergi öncesi kârı 2020’de düştü
09  Mar

Usiminas MUSA’daki demir cevheri madeninin faaliyet dışı bırakılması sürecini tamamladı