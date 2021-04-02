Yatırımcılar iflas koruması altında olan Brezilyalı demir cevheri şirketine yardım edecek

Cuma, 02 Nisan 2021 12:02:13 (GMT+3) | Sao Paulo

Rubican Capital Partners ve China Development Integration Limited, Brezilyalı demir cevheri şirketi MMX’e yardım etmek adına şirketle ve şirketin iki bağlı kuruluşu MMX Sudeste ve MMX Corumbá Mineração ile bir anlaşma imzaladı.

Söz konusu anlaşmaya göre MMX tahvil çıkaracak, yatırımcılar ise 50 milyon $ değerinde tahvil satın alacak.

Yatırımcılar ayrıca sermayenin nereye harcanacağına da karar verecek.

MMX ve MMX Corumbá, elde ettiği geliri borçlarını ödemek veya Bom Sucesso demir cevheri madenini geliştirmek için kullanabilir.

Yatırımcılarla yapılan söz konusu anlaşmanın amacı, MMX’in demir cevheri faaliyetlerine dönmesine yardımcı olmak.