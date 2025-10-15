 |  Giriş 

Yamato Steel Japonya'nın ilk kompakt düzleştirme makinesinin kurulumunu tamamladı

Çarşamba, 15 Ekim 2025 15:09:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS group, Japonya’nın önde gelen profil üreticilerinden Yamato Steel Co. Ltd.'nin yeni kompakt düzleştirme makinesini devreye aldığını açıkladı. Şirketin Himeji kentindeki ağır profil haddehanesinde kurulan ekipman, Japonya’da devreye alınan ilk kompakt düzleştirme makinesi olma özelliğini taşıyor.

SMS group’un tasarladığı ekipman dokuz merdane ve 2.000 milimetrelik eksen aralığı ile ağır profillerin ve palplanşların düzleştirilmesi için kullanılacak. Ekipmanın görevleri arasında kontrollü bükme kuvvetleri uygulayarak malzeme eğriliklerini gidermek, gerginlikleri azaltmak ve ürünlerde yapısal hassasiyetin korunmasını sağlamak yer alıyor.

SMS group kurulum süreci kapsamında Yamato Steel’e güçlü bir mühendislik ve devreye alma desteği verdiğini ifade etti. Bununla birlikte otomasyon sistemleri ve yedek parçalar için de hizmet sağlanacak.


