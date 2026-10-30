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Welspun Corp'un net kârı %13 arttı, ABD ve Ürdün'de yeni yatırımlar onaylandı

Cuma, 30 Ekim 2026 10:01:40 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Welspun Corp tarafından 30 Ekim Cuma günü yapılan açıklamaya göre şirketin 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) konsolide net kârı önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %13,4 artışla 4,98 milyar INR (52,35 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Şirketin söz konusu çeyrekteki toplam geliri ise yıllık bazda %6,2 artışla 46,43 milyar INR (487,61 milyon $) oldu.

Welspun Corp ayrıca yönetim kurulunun ABD'nin Arkansas eyaletindeki Little Rock kentinde bulunan mevcut spiral kaynaklı boru tesisinin kapasitesini artırmak üzere 115 milyon $'a kadar yatırım yapılmasını onayladığını duyurdu.

Şirket, yıllık 350.000 mt kapasiteli mevcut tesisinin kapasitesini 225.000 mt artırmayı planlıyor. Kapasite artırımının Mart 2028'e kadar tamamlanarak faaliyete geçmesi beklenirken, yatırımın şirketin kendi kaynaklarıyla finanse edileceği belirtildi.

Şirket ayrıca Perma-Pipe International Holdings ile ortaklık kurarak Ürdün'de spiral kaynaklı boru üretim ve kaplama tesisleri inşa etmek üzere 125 milyon $'a kadar yatırım yapılmasını onayladı. Söz konusu yatırımın maliyeti iki ortak arasında eşit olarak paylaşılacak.

Planlanan tesislerde 24-120 inç çapındaki boruların üretimi ve kaplaması gerçekleştirilecek. Bu tesisler, Ürdün ve çevre piyasalardaki su, petrol ve doğal gaz, enerji ve altyapı projelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak.

Welspun Corp, başta petrol, doğal gaz ve su iletim sektörlerinde kullanılan büyük çaplı kaynaklı boru (LSAW), spiral kaynaklı hat borusu (HSAW) ve yüksek frekans kaynaklı boru (HFW/HFIW) üretiyor. Şirket ayrıca su altyapı projelerine yönelik olarak Gujarat eyaletinin Anjar kentinde sıfırdan kurduğu üretim kompleksinde sfero döküm boru ve pik demir üretimi gerçekleştiriyor.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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