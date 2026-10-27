RINL inşaat demiri üretimine yeniden başladı

Hindistan'ın devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) tarafından 27 Ekim Salı günü yapılan açıklamada, şirketin ürün yelpazesinde önemli bir yere sahip olan inşaat demiri üretimine yeniden başladığı belirtildi. Söz konusu gelişmenin mali sıkıntılar yaşayan çelik üreticisinin uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliğine katkı sağlaması bekleniyor.
RINL, kok bataryalarında gerçekleştirilen kapsamlı onarım çalışmaları nedeniyle Haziran 2026'da inşaat demiri üretimine yönelik haddeleme faaliyetlerini durdurmuştu.
Şirket yetkilisi, haddeleme faaliyetlerinin yeniden başlamasıyla birlikte farklı ebatlardaki TMT inşaat demiri arzının arttığını belirtti. Böylece müşterilerin ve bayilerin konut inşaatları, altyapı çalışmaları ve diğer inşaat projelerinde kullanılmak üzere şirketin ürünlerine daha kolay erişebildiği ifade edildi.