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RINL inşaat demiri üretimine yeniden başladı

Salı, 27 Ekim 2026 09:34:15 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'ın devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) tarafından 27 Ekim Salı günü yapılan açıklamada, şirketin ürün yelpazesinde önemli bir yere sahip olan inşaat demiri üretimine yeniden başladığı belirtildi. Söz konusu gelişmenin mali sıkıntılar yaşayan çelik üreticisinin uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliğine katkı sağlaması bekleniyor.

RINL, kok bataryalarında gerçekleştirilen kapsamlı onarım çalışmaları nedeniyle Haziran 2026'da inşaat demiri üretimine yönelik haddeleme faaliyetlerini durdurmuştu.

Şirket yetkilisi, haddeleme faaliyetlerinin yeniden başlamasıyla birlikte farklı ebatlardaki TMT inşaat demiri arzının arttığını belirtti. Böylece müşterilerin ve bayilerin konut inşaatları, altyapı çalışmaları ve diğer inşaat projelerinde kullanılmak üzere şirketin ürünlerine daha kolay erişebildiği ifade edildi.

Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi RINL 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi BALDOĞAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
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Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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