APL Apollo'nun konsolide net kârı 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde %27 arttı

Hindistan merkezli APL Apollo Limited (AAL) tarafından 30 Ekim Cuma günü yapılan açıklamaya göre şirketin 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) konsolide net kârı önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %26,8 artışla 3,82 milyar INR (40,15 milyon $) seviyesinde yer aldı.
Şirketin söz konusu çeyrekteki toplam geliri ise yıllık bazda %26,6 artışla 70,01 milyar INR (735,20 milyon$) oldu.
Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri piyasasında yaşanan aksaklıklar, Hindistan'daki arz sıkıntıları ve ihracat lojistiğindeki zorluklara rağmen olumlu mali sonuçlar elde ettiğini belirtti. AAL, söz konusu performansın şirketin markalı ürünlerden oluşan ana faaliyet alanının ve yüksek katma değerli ürün yelpazesinin gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.
APL Apollo Limited, inşaat, altyapı ve sanayi sektörlerine yönelik yüksek kaliteli çelik boru ve galvanizli boru çözümleri sunan bir üretici olarak faaliyet gösteriyor.