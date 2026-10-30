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APL Apollo'nun konsolide net kârı 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde %27 arttı

Cuma, 30 Ekim 2026 09:58:12 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli APL Apollo Limited (AAL) tarafından 30 Ekim Cuma günü yapılan açıklamaya göre şirketin 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) konsolide net kârı önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %26,8 artışla 3,82 milyar INR (40,15 milyon  $) seviyesinde yer aldı.

Şirketin söz konusu çeyrekteki toplam geliri ise yıllık bazda %26,6 artışla 70,01 milyar INR (735,20 milyon$) oldu.

Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri piyasasında yaşanan aksaklıklar, Hindistan'daki arz sıkıntıları ve ihracat lojistiğindeki zorluklara rağmen olumlu mali sonuçlar elde ettiğini belirtti. AAL, söz konusu performansın şirketin markalı ürünlerden oluşan ana faaliyet alanının ve yüksek katma değerli ürün yelpazesinin gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

APL Apollo Limited, inşaat, altyapı ve sanayi sektörlerine yönelik yüksek kaliteli çelik boru ve galvanizli boru çözümleri sunan bir üretici olarak faaliyet gösteriyor.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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