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Hint Midhani çelik üretiminde kullanılan nikel ve kobalt geri kazanımı için anlaşma imzaladı

Çarşamba, 28 Ekim 2026 09:59:46 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'ın devlete bağlı vasıflı çelik üreticisi Mishra Dhatu Nigam Limited (Midhani), üretim atıklarından nikel ve kobalt geri kazanımına yönelik yöntemler geliştirmek üzere Heavy Water Board (HWB) ve Bhabha Atom Araştırma Merkezi (BARC) ile anlaşma imzaladığını açıkladı.

Açıklamaya göre üç kuruluş söz konusu iki metalin verimli bir şekilde geri kazanılmasını sağlayacak yöntemler geliştirmek amacıyla sanayi alanındaki kapasitelerini, teknik uzmanlıklarını ve kaynaklarını bir araya getirecek. Bu girişimle üretim atıklarının daha verimli değerlendirilmesi, yeni çıkarılan madenlere olan bağımlılığın azaltılması ve daha sürdürülebilir üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Sanayi atıklarından geri kazanılan nikel ve kobaltın paslanmaz çelik, süperalaşım ve elektrikli araç üretiminin yanı sıra diğer endüstriyel uygulamalarda da kullanılabileceği belirtildi.

Şirket ayrıca üretim atıklarından söz konusu metallerin geri kazanılmasının yerel tedarik zincirlerini güçlendirebileceğini ve Hindistan'ın sanayi ve temiz enerji sektörlerindeki kritik hammadde talebinin karşılanmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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