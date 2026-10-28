Hint Midhani çelik üretiminde kullanılan nikel ve kobalt geri kazanımı için anlaşma imzaladı

Hindistan'ın devlete bağlı vasıflı çelik üreticisi Mishra Dhatu Nigam Limited (Midhani), üretim atıklarından nikel ve kobalt geri kazanımına yönelik yöntemler geliştirmek üzere Heavy Water Board (HWB) ve Bhabha Atom Araştırma Merkezi (BARC) ile anlaşma imzaladığını açıkladı.

Açıklamaya göre üç kuruluş söz konusu iki metalin verimli bir şekilde geri kazanılmasını sağlayacak yöntemler geliştirmek amacıyla sanayi alanındaki kapasitelerini, teknik uzmanlıklarını ve kaynaklarını bir araya getirecek. Bu girişimle üretim atıklarının daha verimli değerlendirilmesi, yeni çıkarılan madenlere olan bağımlılığın azaltılması ve daha sürdürülebilir üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Sanayi atıklarından geri kazanılan nikel ve kobaltın paslanmaz çelik, süperalaşım ve elektrikli araç üretiminin yanı sıra diğer endüstriyel uygulamalarda da kullanılabileceği belirtildi.

Şirket ayrıca üretim atıklarından söz konusu metallerin geri kazanılmasının yerel tedarik zincirlerini güçlendirebileceğini ve Hindistan'ın sanayi ve temiz enerji sektörlerindeki kritik hammadde talebinin karşılanmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.