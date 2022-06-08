Voestalpine’in satış geliri ve net kârı 2021-22 mali yılında rekor seviyelere ulaştı

Çarşamba, 08 Haziran 2022 13:51:30 (GMT+3) | İstanbul

Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine AG, 31 Mart’ta sona eren 2021-22 mali yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket bir önceki mali yılda kaydedilen 31,7 milyon € net kâra kıyasla 1,3 milyar € net kâr bildirdi. Şirketin satış geliri ise yıllık %36,9 artışla 14,9 milyar € seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü yıllık %109,1 artışla 2,3 milyar € oldu.

Voestalpine pandemi, tedarik zinciri aksaklıkları, hammadde ile enerji fiyatlarındaki büyük artışlar ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zor koşullara rağmen gelirinin ve net kârının tüm zamanların en yüksek seviyesinde yer almasıyla şirket tarihindeki en iyi sonuçları kaydetti.

Açıklamaya göre, şirketin Kapfenberg’deki dünyanın en gelişmiş vasıflı çelik tesisi bu yaz kademeli olarak devreye alınacak. Neredeyse tüm sektörlerde görülen son derece zor koşullara ve teslimat zorluklarına rağmen, yatırım çalışmaları kesintisiz olarak devam etti. Tesis uluslararası havacılık, petrol ve doğal gaz ve otomotiv sektörleri için 205.000 mt vasıflı çelik üretecek.

Voestalpine, değişken hammadde ve enerji fiyatlarının yanı sıra pandemiye yönelik belirsizliğinin arttığını belirtti. Çin sıfır virüs vakası stratejisini sürdürüyor, bu da mevcut mali yılda küresel tedarik zincirlerinde geçici aksaklıklara yol açabilir. Şirket küresel ekonominin durulacağını, ancak savaş, yeni virüs dalgası veya uluslararası tedarik zincirlerindeki büyük aksaklıklardan dolayı daha büyük bir ekonomik bozulma yaşanmayacağını varsayarak 2022-23 mali yılında AVFÖK’ünün 1,8-2 milyar € olacağını tahmin ediyor.