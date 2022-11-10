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Voestalpine’in satış gelirleri 2022-23 mali yılının ilk yarısında rekor seviyeye yükseldi

Perşembe, 10 Kasım 2022 10:46:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine AG, 2022-23 mali yılının 30 Eylül’de sona eren ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket bir önceki mali yılın aynı yarısında kaydedilen 486 milyon € net kâra kıyasla 715 milyon € net kâr bildirdi. Şirketin satış gelirleri ise yıllık %36,6 artışla 9,3 milyar €’ya yükselerek olumsuz koşullara rağmen rekor seviyede kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü yıllık %42 artışla 1,4 milyar € oldu. 

Açıklamaya göre, neredeyse tüm segmentlerden şirketin yüksek kaliteli çelik ürünlerine gelen talep yüksek seviyede yer aldı.

Uzmanlara göre, ekonomi 2022-23 mali yılının ikinci yarısında önemli ölçüde daralmaya devam edecek.

Şirket, ikinci yarıda en büyük zorlukların Avrupa’da ortaya çıkacağını, Kuzey Amerika’daki gerilemenin ise önümüzdeki birkaç ay boyunca ılımlı seyredeceğini belirtti. Brezilya’daki talebin, yerel ekonomide beklenen zayıflamaya rağmen genel olarak yalnızca hafifçe düşmesi bekleniyor. Şirket, Çin’in mevcut seyrinde devam edeceği ve mevcut mali yılın ikinci yarısında sınırlı büyüme kaydedeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle, ikinci yarıda ekonomide beklenen daralmaya rağmen şirketin küresel konumunun gelirlerini desteklemeye yardımcı olması bekleniyor.

Voestalpine 2022-23 mali yılında AVFÖK’ünün 2,3-2,4 milyar € olmasını bekliyor.

Şirket ayrıca, Avrupa'daki doğal gaz tedarikinin yetersiz olması olasılığına karşı kendi doğal gaz depolama tesisini doldurduğunu ve doğal gaz tedarik kaynaklarını çeşitlendirdiğini belirtti. Şu anda Voetstalpine’in Avrupa’da bulunan tesisleri doğal gaz ihtiyacının yarısını Rusya dışındaki kaynaklardan karşılarken, şirketin depolama tesisinde bulunan doğal gaz miktarı en az üç aylık üretim faaliyeti için yeterli olacak. Böylece yılın geri kalanında şirketin Avrupa’daki tesislerindeki üretimin devam etmesi sağlanacak.


Etiketler: Avusturya Avrupa Birliği Mali Sonuçlar Voestalpine 

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