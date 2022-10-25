Voestalpine 2022-23 mali yılına yönelik AVFÖK tahminini yükseltti

Salı, 25 Ekim 2022 14:15:04 (GMT+3) | İstanbul

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG önümüzdeki aylara yönelik karamsar ekonomik görünüme rağmen, 2022-23 mali yılına yönelik gelir tahminini Ağustos ayında açıkladığı tahmine kıyasla artırdı.

Buna göre şirket, söz konusu mali yılda AVFÖK’ünün 2,3-2,4 milyar € aralığında olmasını bekliyor. Bu beklentide şirketin Almanya’da bulunan Yüksek Performanslı Metaller birimindeki arazi satışı rol oynuyor. 2022-23 mali yılının ikinci yarısında arazi satışından yaklaşık 120 milyon € elde edilmesi bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Voestalpine birinci çeyrekte rekor seviyede çeyreklik bazda performans gösterdi ve 2022-23 mali yılında AVFÖK’ünün yaklaşık 2 milyar € olmasını bekliyordu. Bu beklenti mali yılın ikinci yarısında güçlü bir ekonomik yavaşlama görüleceği varsayımına dayanıyordu. En son ekonomik tahminlere bakıldığında yavaşlama görünür hale gelse de, etkileri şirketin beklediğinden biraz daha geç görülecek.