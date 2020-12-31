VLI Brezilya’da çelik ve demir cevheri taşımak için kullandığı demir yolunun ruhsatını yenileyecek

Perşembe, 31 Aralık 2020 09:42:38 (GMT+3) | Sao Paulo

Vale’ye ait lojistik şirketi VLI, Mitsui ve diğer küçük hissedarlar, Brezilya’da çelik ürünleri, demir cevheri ve diğer ürünleri taşımak için kullandığı demir yolunun ruhsatını erkenden yenilemeyi planlıyor.

VLI, Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) demir yolunun ruhsatını erkenden yenilemeyi hedefliyor.

Brezilyalı yetkililer, önümüzdeki yılın Ocak ayında bu konuya dair kamuoyunun görüşünü alacak.

VLI’nın FCA demir yolu ruhsatının süresi 2026’da sona eriyor, ancak şirket ruhsatın süresini 30 yıl daha uzatmayı planlıyor.

Buna karşılık VLI, demir yolunun altyapısını iyileştirmek için multi milyar dolarlık yatırımlar yapacak.