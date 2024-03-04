Vietnamlı Hoa Phat Japonya boru piyasasına giriş yaptı

Pazartesi, 04 Mart 2024 13:41:12 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, ABD, Avustralya, Kanada ve Japonya’dan çelik boru siparişi aldığını ve Japonyalı başlıca bir perakendeciye ilk sevkiyatını tamamladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, söz konusu ürünlerin dayanım, korozyon direnci ve hava koşullarına dayanıklılık gibi kalite standartlarını karşılaması sayesinde geniş bir alanda kullanılabildiği belirtildi. Ayrıca Hoa Phat üretimi çelik boruların en zorlu dış mekan koşullarına karşı bile oldukça dayanıklı olduğu ifade edildi.

Öte yandan Japon bir piyasa oyuncusunun bu yıla yönelik siparişleri görüşmek ve ilave ürünlerin ithalat olasılığını değerlendirmek amacıyla Vietnam’ı ziyaret etmeyi planladığı da öğrenildi.

2023 yılında Hoa Phat’ın toplam çelik boru satışı 685.000 mt seviyesinde yer almıştı.