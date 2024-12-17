Hoa Phat’ın büyük çaplı çelik boruları Güneydoğu Asya’nın en büyük projesinde kullanılacak

Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group, Güneydoğu Asya’nın en büyük projelerinden biri olan Hanoi’deki Ulusal Gösteri ve Fuar Merkezi’nin inşası için büyük çaplı çelik boru tedarik ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, şirketin çelik konstrüksiyonda kullanıma yönelik 141,168, 219, 273 ve 323 mm çaplarında yuvarlak boru ve 250 mm çapında kare boru sevk ettiği ifade edildi.

Hoa Phat’ın yüksek kalite çelik boru üretim kapasitesi yıllık 1 milyon mt seviyesinde yer alıyor ve şirket, tüm kalite standartlarını karşılıyor.