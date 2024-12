ABD Güney Kore’den ithal OCTG boruya yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal OCTG boruya yönelik 29 Eylül 2022 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan telafi edici vergi incelemelerinin ön sonuçlarını açıkladı.

İnceleme konusu dönem kapsamında telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarına göre teşvik oranları SeAH Steel Corporation ve SeAH Steel Holding Corporation için %0,14 seviyesinde belirlendi.

Bununla birlikte Ticaret Bakanlığı, incelemeyi talep eden tüm tarafların taleplerini geri çekmesi halinde bahsi geçen incelemeyi kısmen ya da tamamen 90 gün içinde iptal edecek. Şu ana kadar JU Besteel Co., Ltd. (AJU Besteel), Husteel Co., Ltd. (Husteel), ILJIN Steel Corporation (ILJIN), ve NEXTEEL Co., Ltd. (NEXTEEL) için yapılan talepler geri çekildi.

Nihai sonucun, geçici sonucun yayımlandığı tarihten itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.