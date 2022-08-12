Vietnam’ın çelik üretimi ve satışları Ocak-Temmuz döneminde düştü

Cuma, 12 Ağustos 2022 12:22:19 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre, bu yılın Temmuz ayında Vietnam’ın çelik üretimi bir önceki aya göre %6,19 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %12,5 düşüşle 2,25 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Haziran ayına göre %11,48 ve 2021 yılının Temmuz ayına kıyasla %12,1 düşüşle 1,99 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Temmuz döneminde Vietnam’ın çelik üretimi yıllık %3,7 düşüşle 18,82 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları yıllık %1,2 düşüşle 17,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ihracatı ise yılın ilk yedi ayında yıllık %1,5 düşüşle 4,14 milyon mt seviyesine geriledi.