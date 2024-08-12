Vietnam’ın çelik üretimi ve satışları Ocak-Temmuz döneminde artış gösterdi

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre bu yılın Temmuz ayında Vietnam’ın çelik üretimi, aylık %2,59 ve yıllık %5,2 artışla 2,53 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Haziran ayına kıyasla %4,22 ve bir önceki yılın Temmuz ayına kıyasla %13,1 artışla 2,46 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Temmuz döneminde Vietnam’ın çelik üretimi yıllık %9,4 artışla 16,96 milyon mt olurken ülkenin çelik satışları yıllık %14,3 artışla 16,75 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Haziran ayında Vietnam’ın nihai mamul ithalatı aylık %17,04 düşüş ve yıllık %34,03 artışla 1,28 milyon mt seviyesinde yer alırken ülkenin nihai mamul ihracatı aylık %11,61 ve yıllık %1,83 düşüşle 988.000 mt oldu.