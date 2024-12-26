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Vietnam’ın çelik üretimi ve satışları Ocak-Kasım döneminde artış gösterdi

Perşembe, 26 Aralık 2024 10:28:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre bu yılın Kasım ayında Vietnam’ın çelik üretimi, aylık %1,8 ve yıllık %13 artışla 1,87 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Ekim ayına kıyasla %5,2 düşüş ve bir önceki yılın Kasım ayına kıyasla %0,8 artışla 2,47 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Kasım döneminde Vietnam’ın çelik üretimi yıllık %16 artışla 20,06 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları yıllık %13 artışla 26,77 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ekim ayında Vietnam’ın nihai mamul ithalatı aylık %55,92 ve yıllık %85,1 artışla 2,41 milyon mt seviyesinde yer alırken, ülkenin nihai mamul ihracatı aylık bazda değişiklik göstermeyerek ve yıllık %20,09 artışla 1,08 milyon mt oldu.


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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