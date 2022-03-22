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Vietnam’ın çelik üretimi ve satışları Ocak-Şubat döneminde arttı

Salı, 22 Mart 2022 10:06:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre, bu yılın Şubat ayında Vietnam’ın çelik üretimi bir önceki aya göre %1,16 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %16,1 artışla 2,58 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Ocak ayına göre %5,8 ve 2021 yılının Şubat ayına kıyasla %30,1 artışla 2,57 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Şubat döneminde Vietnam’ın çelik üretimi yıllık %1,6 artışla 5,12 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları yıllık %18,5 artışla 5,01 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ihracatı yıllık %11,6 artışla 126.017 mt seviyesine ulaştı.


Etiketler: Vietnam  Güneydoğu Asya  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri 

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