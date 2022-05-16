Vietnam’ın çelik üretimi ve satışları Ocak-Nisan döneminde arttı

Pazartesi, 16 Mayıs 2022 12:20:17 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre, bu yılın Nisan ayında Vietnam’ın çelik üretimi bir önceki aya göre %11,28 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %1,1 düşüşle 2,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Mart ayına göre %22,52 ve 2021 yılının Nisan ayına kıyasla %15,6 düşüşle 2,42 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Nisan döneminde Vietnam’ın çelik üretimi yıllık %2,2 artışla 11,43 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları yıllık %4,1 artışla 10,55 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ihracatı yıllık %9,4 artışla 2,45 milyon mt seviyesine ulaştı.