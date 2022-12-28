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Vietnam’ın çelik üretimi ve satışları Ocak-Kasım döneminde düşmeye devam etti

Çarşamba, 28 Aralık 2022 14:20:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre, bu yılın Kasım ayında Vietnam'ın çelik üretimi bir önceki aya göre %10,78 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %36,8 düşüşle 1,82 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Ekim ayına göre %2,87 artış ve 2021 yılının Kasım ayına kıyasla %16,2 düşüşle 1,94 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Kasım döneminde Vietnam’ın çelik üretimi yıllık %11,3 düşüşle 27,12 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları yıllık %6,8 düşüşle 25,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, Ekim ayında Vietnam’ın nihai mamul ithalatı aylık %11,8 artış ve yıllık %9,15 düşüşle 831.000 mt seviyesinde yer alırken, yılın ilk 10 ayında ülkenin nihai mamul ithalatı yıllık %8,38 düşüşle 9,76 milyon mt oldu. Söz konusu ayda ülkenin nihai mamul ihracatı aylık %0,25 ve yıllık %57 düşüşle 531.000 mt olurken, yılın Ocak-Ekim döneminde nihai mamul ihracatı yıllık %36,92 düşüşle 6,99 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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