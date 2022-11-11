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Vietnam’ın çelik üretimi ve satışları Ocak-Ekim döneminde düştü

Cuma, 11 Kasım 2022 15:47:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre, bu yılın Ekim ayında Vietnam'ın çelik üretimi bir önceki aya göre %16,38 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %28,7 düşüşle 2,04 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Eylül ayına göre %5,53 ve 2021 yılının Ekim ayına kıyasla %29,4 düşüşle 1,88 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Ekim döneminde Vietnam’ın çelik üretimi yıllık %8,7 düşüşle 25,31 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları yıllık %16,6 düşüşle 23,16 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, Eylül ayında Vietnam’ın nihai mamul ithalatı aylık %5,32 ve yıllık %11,79 düşüşle 743.000 mt seviyesinde yer alırken, yılın ilk dokuz ayında ülkenin nihai mamul ithalatı yıllık %8,3 düşüşle 8,93 milyon mt oldu. Söz konusu ayda ülkenin nihai mamul ihracatı aylık %3,8 artış ve yıllık %60,63 düşüşle 533.000 mt olurken, yılın Ocak-Eylül döneminde nihai mamul ihracatı yıllık %34,38 düşüşle 6,46 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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