Vietnam’ın çelik üretimi ve satışları Ocak-Ağustos döneminde düştü

Pazartesi, 19 Eylül 2022 10:39:58 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre, bu yılın Ağustos ayında Vietnam’ın çelik üretimi bir önceki aya göre %12 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %21,6 düşüşle 1,98 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Temmuz ayına göre %8,13 ve 2021 yılının Ağustos ayına kıyasla %4,1 artışla 2,15 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Ağustos döneminde Vietnam’ın çelik üretimi yıllık %5,8 düşüşle 20,8 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları yıllık %1,6 düşüşle 19,26 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ihracatı ise yılın ilk sekiz ayında yıllık %7,4 düşüşle 4,56 milyon mt seviyesine geriledi.