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Vietnam’ın çelik üretimi ve satışları birinci çeyrekte arttı

Salı, 19 Nisan 2022 11:58:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre, bu yılın Mart ayında Vietnam’ın çelik üretimi bir önceki aya göre %29,16 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %6,8 artışla 3,34 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Şubat ayına göre %21,3 ve 2021 yılının Mart ayına kıyasla %2,4 artışla 3,12 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Mart döneminde Vietnam’ın çelik üretimi yıllık %3,2 artışla 8,45 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları yıllık %11,9 artışla 8,14 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ihracatı yıllık %7,7 artışla 1,82 milyon mt seviyesine ulaştı.


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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