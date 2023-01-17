Vietnam’ın çelik üretimi ve satışları 2022’de geriledi

Salı, 17 Ocak 2023 14:41:15 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Vietnam'ın çelik üretimi bir önceki aya göre %16,95 artış ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %21,3 düşüşle 2,13 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Kasım ayına göre %11,17 artış ve 2021 yılının Aralık ayına kıyasla %13,6 düşüşle 2,16 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yılın dördüncü çeyreğinde ülkenin çelik üretimi yıllık %30,5 düşüşle 6 milyon mt, çelik satışları ise yıllık %20 düşüşle 5,99 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2022 yılında Vietnam’ın çelik üretimi yıllık %11,9 düşüşle 29,34 milyon mt ve çelik satışları yıllık %7,2 düşüşle 27,3 milyon mt oldu.

Öte yandan, Aralık ayında Vietnam’ın nihai mamul ithalatı aylık %1,69 düşüş ve yıllık %4,23 artışla 946.000 mt seviyesinde yer alırken, yılın tamamında ülkenin nihai mamul ithalatı yıllık %5,62 düşüşle 11,68 milyon mt oldu. Söz konusu ayda ülkenin nihai mamul ihracatı aylık %40,19 artış ve yıllık %8,93 düşüşle 823.000 mt olurken, 2022 yılında Vietnam’ın nihai mamul ihracatı yıllık %35,85 düşüşle 8,39 milyon mt seviyesinde kaydedildi.