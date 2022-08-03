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Vietnam’ın çelik üretimi ilk yarıda düştü, satışlar hafifçe arttı

Çarşamba, 03 Ağustos 2022 10:25:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre, bu yılın Haziran ayında Vietnam’ın çelik üretimi bir önceki aya göre %12,85 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %12,3 düşüşle 2,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Mayıs ayına göre %4,38 ve 2021 yılının Haziran ayına kıyasla %0,5 düşüşle 2,25 milyon mt seviyesinde yer aldı.

İkinci çeyrekte ülkenin çelik üretimi yıllık %3,3 düşüşle 8,1 milyon mt olurken, çelik ürünleri satışları ise yıllık %3,7 düşüşle 7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu çeyrekte Vietnam’ın ihracatı ise yıllık %2,2 artışla 1,82 milyon mt oldu. 

Ocak-Haziran döneminde Vietnam’ın çelik üretimi yıllık %2,4 düşüşle 16,57 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları yıllık %0,6 artışla 15,13 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ihracatı yıllık %3,1 artışla 3,64 milyon mt seviyesine ulaştı.


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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